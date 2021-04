Il commissario all'emergenza a Torino: "Su J&J, rispetteremo prescrizioni comunità scientifica"

(LaPresse) “Il presidente Draghi mi ha telefonato mentre stavo arrivando ad Aosta e la notizia è questa: grazie alle pressioni a livello europeo, arriveranno nel trimestre aprile, maggio e giugno, 50 milioni di dosi di vaccino Pfizer in più a livello europeo. La presa percentuale italiana è del 13,46% e questo ci porterà ad avere per aprile 670mila dosi in più, per maggio 2 milioni e 150mila dosi in più e per giugno 4 milioni”. Lo ha dichiarato il generale, Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, all’inaugurazione del centro di vaccinazione del Lingotto a Torino. “Su Johnson & Johnson attendiamo fiduciosi la pronuncia dell’Ema e dell’Aifa. Rispetteremo le prescrizioni della comunità scientifica”, ha poi spiegato Figliuolo.

