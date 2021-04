Il capo della Protezione Civile in visita al Lingotto di Torino insieme al Generale Figliuolo

(LaPresse) “Siamo concentrati sui vaccini, come è giusto che sia, ma non c’è solo il tema dei vaccini. Il Paese va avanti anche sulle altre sfide e su tutte le altre difficoltà”. A dirlo è il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, in visita al Lingotto di Torino insieme al commissario straordinario per l’emergenza, il generale Francesco Figliuolo. “Lavoriamo gomito a gomito con lealtà, franchezza, costanza, ognuno nel rispetto delle proprie competenze”, ha aggiunto Curcio.

