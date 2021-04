Intervento del capo dello Stato all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Cattolica

(LaPresse) L’università ha manifestato che si avverte questo senso di comunità che il nostro Paese ha visto ribadito nella sua fondamentale importanza con forza durante l’emegenza della pandemia che ci ha ricordato come ciascuno di noi dipenda fortemente da tutti gli altri”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo saluto all’inaugurazione dell’anno accademico all’università Cattolica nell’anno del centenario dell’ateneo. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata