Il numero delle vittime cala dopo il dato sballato di venerdì per le comunicazioni della Sicilia. Il tasso di positività è sostanzialmente stabile al 5,5%. -15 in terapia intensiva

Sono 17.567 i casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 344 i decessi. É quanto emerge dai dati del ministero della Salute. Ieri i nuovi contagiati erano stati 18.938, mentre i decessi 718.

I guariti sono 20.483, mentre ieri erano stati 26.175. I tamponi processati sono stati 320.892, tra test antigenici e molecolari nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività dato dal rapporto tra nuovi casi di contagio e test processati nelle ultime 24 ore in Italia è al 5,5%. É quanto emerge dai dati del ministero della Salute. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 15 in meno i pazienti in area critica rispetto a ieri. Il totale dei covid positivi nei reparti di terapia intensiva è di 3.588.

