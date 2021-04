Il commento della psicologa alle frasi del premier Draghi in conferenza stampa

“Nessuno salta la fila”. A LaPresse, la psicologa Maddalena Cialdella spiega che le parole di Draghi sono “una gaffe difficile da accettare”. “Tra l’altro dimentica che è proprio uno dei suoi decreti a prevedere la possibilità per gli psicologi di vaccinarsi – sottolinea – Noi facciamo parte della categoria sanitaria”. É la legge 3 del 2018 che riconosce gli psicologi appartenenti alla categoria delle professioni sanitarie ed è l’articolo 4 del dl covid, il n.44/2021, che prevede la vaccinazione per le professioni sanitarie.

Le dichiarazioni di Draghi “hanno gettato ombre su una intera categoria che in questo periodo non ha mai smesso di essere sul campo, lavorando anche come psicologi dell’emergenza”.

“Una persona può essere un bravo tecnico – aggiunge – ma non è detto che la comunicazione vada di pari passo. Può anche accadere che non sia stato bene informato”. “Le sue esternazioni sono gravi perché pubbliche – afferma – mi auguro che possa rivedere quello che ha detto. Da psicologa, ritengo che tutti possono sbagliare, ma anche che si possa riparare”.

