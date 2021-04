Tensioni tra i dimostranti e la polizia. I titolari dei locali gridano "libertà, libertà"

Tensioni e tafferugli alla manifestazione convocata a Montecitorio da parte dei ristoratori in protesta contro le chiusure e le misure anti Covid. Tante le persone accorse alla manifestazione: molte di loro sono senza mascherina. Lancio di oggetti in piazza da parte dei manifestanti. “Libertà, libertà” il grido che si leva dalla piazza. I manifestanti chiedono alla polizia di togliersi i caschi in segno di solidarietà.

