Il Viminale rafforza la stretta su spiagge, parchi e autostrade

(LaPresse) – Il Viminale ha messo in campo 70 mila agenti per i controlli nelle festività pasquali, con tutta l’Italia in zona rossa da oggi a lunedì. In questi tre giorni è vietata la mobilità anche nel proprio Comune, se non per attività motoria vicino a casa o per andare a trovare parenti o amici in massimo di due persone. In Campania, Puglia e Liguria divieto di accesso alle seconde case per residenti e non residenti.In Sicilia e Sardegna si entra solo con l’esito negativo del tampone. Le forze dell’ordine stanno presidiando autostrade, spiagge e parchi. Ieri Blitz anti-movida a Roma: identificate dalla polizia locale 200 persone.

