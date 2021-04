Per il secondo anno consecutivo il Pontefice ha celebrato il rito in una San Pietro deserta

(LaPresse) Per il secondo anno consecutivo Papa Francesco ha celebrato il rito della via Crucis in una piazza San Pietro deserta per via delle norme anti covid. Al suo fianco bambini e ragazzi, protagonisti di questo Venerdì Santo, a cui sono stati affidati i testi delle meditazioni e delle preghiere.

