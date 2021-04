Cerimonia del Venerdì Santo a porte chiuse per la pandemia

(LaPresse) – Anche quest’anno è andata in scena la rievocazione della passione di Gesu Cristo nel distretto di Iztpalapa a Città del Messico. Il quartiere, di solito occupato da centinaia di migliaia di fedeli durante le celebrazioni pasquali, era quasi vuoto poiché le restrizioni per la pandemia hanno limitato la partecipazione alla rievocazione storica che si è rinnovata negli ultimi 176 anni. Le autorità hanno consentito la cerimonia religiosa a porte chiuse per il secondo anno a causa della pandemia, in un paese in cui le morti per COVID-19 confermate sono più di 200.000 e le vittime.

