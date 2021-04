Covid, messa in presenza per il Venerdì Santo in Australia

(LaPresse) In gran parte del mondo i cattolici sono chiamati a celebrare il Venerdì Santo con restrizioni che impongono messe contingentate o addirittura in streaming. I fedeli australiani hanno potuto partecipare invece in presenza e senza limitazioni alle celebrazioni che commemorano la passione e la crocifissione di Cristo. A Sidney addirittura nella cattedrale di St.Mary la messa è stata celebrata a piena capienza. “Siamo consapevoli che molti dei nostri compagni cattolici in tutto il mondo non possono riunirsi insieme in gran numero per commemorare questi giorni di salvezza, passione, morte e risurrezione di nostro Signore”, ha dichiarato Don Richardson durante l’omelia.

