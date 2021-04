Il commissario all'emergenza Covid e il capo della Protezione civile in Sardegna

In Italia oggi sono già arrivate oltre 500mila dosi di Moderna, sono state consegnate oltre 1 milione di dosi Pfizer in tutti i punti di distribuzione e, fra oggi e domani, arriveranno 1 milione e 300mila dosi di Astrazeneca. L’ha detto il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo, alla Fiera di Cagliari, dove ha inaugurato un nuovo hub per la somministrazione delle seconde dosi di vaccino. “Questo darà nuovo fiato alle trombe per poter fare il piano in maniera coerente”, ha detto Figliuolo dopo la visita all’hub, accompagnato dal capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, dal presidente della Regione Christian Solinas e dall’assessore della Sanità Mario Nieddu. “In Sardegna abbiamo visto un hub ben fatto, ma dobbiamo incrementare: oggi la Sardegna è in grado di inoculare 6-7.000 dosi al giorno, dobbiamo arrivare intorno alle 11-12mila a metà mese per poi arrivare a pieno regime, quando ci saranno le dosi, a 17mila. Ciò per avere il bilanciamento delle 500mila inoculazioni giornaliere per fine aprile su tutto il territorio nazionale. Nessun cittadino rimane indietro, si va avanti tutti compatti allo stesso modo”, ha aggiunto Figliuolo.

