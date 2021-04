Sono 23.904 nuovi casi di coronavirus in Italia, a fronte di 351.221 tamponi processati. Il tasso di positività è del 6,8%, in aumento dell’1,5% rispetto a martedì. Altri 467 morti in 24 ore, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 109.346. Calano di 6 unità le terapie intensive, 51 pazienti in meno negli altri reparti Covid. 23.744 i guariti. La Regione con i numeri peggiori è sempre la Lombardia, con quasi 4 mila nuovi contagi e 100 decessi.

