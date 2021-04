Discorso alla nazione del presidente: "Scuole chiuse per tre settimane"

“Le regole in vigore nei 19 dipartimenti in allerta rafforzata, saranno estese a tutto il territorio nazionale da sabato sera, per quattro settimane”. Così il il presidente francese Emmanuel Macron nel suo discorso alla nazione. “Chiuderemo asili nido e scuole per tre settimane”, ha anche annunciato il capo dell’Eliseo.

