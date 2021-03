Il clima mite spinge gli abitanti della capitale belga a riunirsi all'aperto

Una giornata primaverile con 24 gradi a Bruxelles martedì ha spinto gli abitanti della capitale belga a uscire di casa e ad affollare i parchi come il Bois de la Cambre, uno dei più popolari della capitale del Belgio. Nel paese è obbligatorio indossare la maschera anche all’aperto dove non sono consentiti raduni di più di 4 persone per le misure anti-Covid. In Belgio si sono registrati 872mila casi e quasi 23mila morti da inizio pandemia.

