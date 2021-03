Il sindaco del capoluogo ligure: "Entro due o tre mesi prima dose a tutti i cittadini"

(LaPresse) “Ieri sera, per 150 dosi, non abbiamo toccato i 10mila vaccini. Se andiamo avanti con questi ritmi, in due o tre mesi dovremmo essere in grado di dare perlomeno la prima dose a tutta la città. E questa sarebbe una cosa davvero importante”. Lo ha dichiarato il sindaco di Genova, Marco Bucci, in occasione della partenza delle vaccinazioni nelle farmacie liguri, progetto pilota per tutta Italia. “Quindi andiamo avanti, andiamo con questo ritmo. C’è veramente la possibilità di fare un bel lavoro. Ovviamente devono arrivare i vaccini. Ho detto al generale Figliuolo e alla Protezione civile ‘dateci i vaccini e noi faremo il possibile per iniettarli tutti'”, ha aggiunto Bucci.

