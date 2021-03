La decisione dopo che l'ente regolatore medico ha annunciato 31 casi di trombi, nove persone sono morte

Il Land di Berlino sospende l’uso del vaccino di AstraZeneca contro il coronavirus per persone al di sotto dei 60 anni in via precauzionale. Lo riferiscono le autorità locali.

La senatrice della Spd Dilek Kalayci, responsabile della sanità di Berlino, ha spiegato che la decisione è stata presa come precauzione in vista di una riunione di rappresentanti di tutti e 16 i Laender dopo che l’ente regolatore medico ha annunciato 31 casi di trombi sanguigni rari in persone che avevano ricevuto di recente le dosi, e nove di queste persone sono morte.

Le segnalazioni di una forma rara di trombosi cerebrale avevano determinato la sospensione temporanea dell’uso di AstraZeneca da parte di molti Paesi europei questo mese. Un parere dell’Ema ha poi valutato che i benefici del vaccino erano superiori ai rischi, raccomandando di fornire a pazienti e medici su possibili effetti collaterali rari. A seguito di questa revisione la maggior parte dei Paesi europei ha ripreso l’uso del vaccino di AstraZeneca.

