I primi vaccini nei locali delle farmacie: il racconto di medici e vaccinati

(LaPresse) “Il primo giorno di vaccinazione in farmacia è andato benissimo, al di là di ogni aspettativa. Le persone sono tranquillissime e non manifestano preoccupazioni particolari”. Lo racconta Giuseppe Lasagna, medico che questa mattina ha iniziato a vaccinare i cittadini in una farmacia genovese, dopo l’ok alla somministrazione in farmacia. Tra i primi vaccinati qui c’è Carlo Basso, genovese, pensionato di 77 anni: “Mi ha consigliato mio figlio – ha detto -, ha chiamato due giorni fa per la prenotazione e ha trovato subito il posto. Io ho fatto AstraZeneca e sono felice, appena avrò anche fatto la seconda dose farò un salto di gioia, non si potrà fare altro”.

