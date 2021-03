Il commissario straordinario per l'emergenza all'apertura del nuovo hub vaccinale in Fiera

(LaPresse) “Sono convinto che l’Italia, prendendo esempio anche da quello che si fa qui a Genova, ce la fa. Non siamo venuti a fare passerella: abbiamo visto inoculare vaccini ed è ciò che dobbiamo fare. A pieno regime si possono fare cinquemila vaccini.”. Così il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliulo, in occasione dell’apertura del nuovo centro vaccinale alla Fiera di Genova. “Se ci sono scostamenti rispetto al piano prendiamo correttivi – ha detto Figliuolo – abbiamo visto buone pratiche e abbiamo toccato con mano che ci sono delle cose da migliorare”.

