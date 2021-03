Il capo della Protezione Civile al nuovo hub genovese

(LaPresse) “Non siamo in giro per l’Italia a mettere numeri, a fare classifiche, non ci interessa. Ci interessa che il sistema Paese vada avanti insieme, ognuno con le possibilità che ha, supportando ancora di più dove è necessario”. Così il Capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, Fabrizio Curcio durante la conferenza stampa del nuovo hub vaccinale genovese. “A noi interessa che ci si vaccini” specifica Curcio.

