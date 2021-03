Il parlamentare M5S: "Non esiste vera ripresa economica senza superare emergenza sanitaria"

(LaPresse) “Siamo in un momento delicato, con le varianti contagiose e con la campagna vaccinale che deve accelerare”. Lo ha dichiarato il deputato del M5S Francesco Silvestri. “Per il Movimento Cinque Stelle non esiste una vera ripresa economica senza superare l’emergenza sanitaria. Quindi riapriamo le nostre scuole, per tutelare i nostri bambini e il futuro del Paese, e adottiamo senso di responsabilità”, ha aggiunto Silvestri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata