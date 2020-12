Il governatore in conferenza stampa dopo la diffida del governo

“Sin dal 2 dicembre ho scritto al ministro Speranza chiedendogli in sostanza l’opportunità di utilizzare una facoltà di deroga che gli concede la legge”. Così il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio in conferenza stampa sulla vicenda della zona rossa. Marsilio ha firmato un’ordinanza che trasforma la Regione in zona arancione ma i ministri Boccia e Speranza hanno inviato una diffida sostenendo che l’Abruzzo deve restare zona rossa. “Questa è una possibilità contenuta nel decreto ristori quater” spiega ancora Marsilio.

