Serie A, Schick ritrovato e perla Zaniolo: la Roma travolge il Sassuolo 3-1

di Lorenzo Pastuglia

Soffre tanto, a volte è vinta dai suoi stessi errori, ma quando la Roma gioca e fa sul serio allora è una delizia da vedere. I giallorossi tornano quelli di una volta almeno per una sera, ritrovano il vero Schick e travolgono 3-1 il Sassuolo all'Olimpico. L'attaccante ceco si procura il rigore della prima rete, realizza la seconda e potrebbe farne un'altra a inizio ripresa. A chiudere i conti il cucchiaio di Zaniolo, il primo in A e con la maglia della Roma, una delizia per gli amanti del calcio. Al 90' l'unica gioia degli emiliani con Babacar. Con questa vittoria, la Roma è -1 dal Milan (bloccato 0-0 a Frosinone), a -2 dalla Sampdoria (2-0 al Chievo al Marassi) e a -4 dalla Lazio quarta (vittoria per 2-0 a Bologna). Nulla da fare per la squadra di De Zerbi, che viene raggiunta a quota 25 dall'Atalanta ed è ora undicesima.

PRIMA IL VAR, POI IL RITORNO DI SCHICK - Di Francesco ritrova Perotti e lo schiera sulla trequarti insieme a Under e Zaniolo, tutti e tre alle spalle di Schick. I neroverdi di De Zerbi, reduci dai pareggi contro Udinese, Fiorentina e Torino e dalla vittoria di Frosinone, si schierano in un 3-5-2 con davanti la coppia Berardi-Babacar. Che Roma-Sassuolo fosse una partita senza respiro lo si capisce già dal 1' quando un rinvio da incubo di Olsen finisce sui piedi di Berardi che tenta la conclusione al volo: il portiere è subito costretto al colpo di reni per evitare lo svantaggio iniziale. Non fanno in tempo a passare quattro minuti che la Roma ottiene calcio di rigore per uno sgambetto di Ferrari su Schick. Perotti è già pronto sul dischetto per la battuta, ma Giacomelli si affida al Var per un possibile fallo iniziato fuori area. Anche la tecnologia, però, conferma il penalty ai giallorossi e così 'El Monito' può spiazzare Consigli alla sua destra.

Una partita mai doma, che cresce di emozioni a poco a poco. Al 20', quattro minuti prima del suo gol del raddoppio, Schick potrebbe regalare il pari al Sassuolo da calcio d'angolo, ma il colpo di testa dell'attaccante finisce prima sulla traversa e poi sulla riga a Olsen battuto. La Goal Line Tecnology conferma: non è pari per un soffio. E così, dopo una rovesciata tentata da Schick su cross di Perotti e una conclusione di Under di poco a lato dopo il tocco di Florenzi, ecco il raddoppio dell'attaccante ceco, che a tu per tu con Consigli lo salta alla sua destra e appoggia in rete. Una liberazione per l'attaccante numero 14, assente al gol dalla 12/a giornata contro la sua ex Sampdoria e fischiatissimo nelle ultime prestazioni.

Alla mezz'ora è poi il turno di Zaniolo, che si fa vedere due volte in attacco: prima con un tiro a incrociare di mancino che finisce fuori di un soffio sul secondo palo, poi con un'occasionissima davanti a Consigli, ma il giovane trequartista si addormenta al momento del tiro e si fa anticipare dal portiere emiliano. Il Sassuolo prova a farsi vedere al 45' con un taglio di Berardi per Babacar, ma Olsen blocca tutto in uscita. L'ultima occasione capita a Perotti con una sterzata e un tiro sul secondo palo dopo il tocco di Fazio, ma Consigli respinge con i pugni in angolo.

DELIZIA ZANIOLO, BABACAR ACCORCIA - La Roma inizia subito convinta la ripresa e Under potrebbe fare 3-0 al secondo minuto dopo essere stato liberato di tacco da Schick, ma il tiro dal limite dell'area del turco viene murato da Ferrari. A provarci poi è Kolarov su tocco di Perotti da dentro l'area: il cross al centro del serbo si trasforma in tiro e viene bloccato senza problemi da Consigli. Dopo un gol di testa divorato da Schick su punizione dalla destra di Florenzi (56'), il tris dei giallorossi arriva al 59' con il primo gol in carriera di Nicolò Zaniolo: l'ex Primavera dell'Inter entra in area dalla destra, mette a sedere Ferrari e Consigli e con un cucchiaio morbido deve solo mettere la palla in rete. Giocate da campione, classe da vendere e sicurezza da veterano: il giovane attaccante promette molto bene e potrebbe presto rivelarsi come uno dei prospetti più interessanti della Serie A e della Nazionale.

Il Sassuolo non c'è più, nonostante la scelta di De Zerbi di dare più sostanza a centrocampo mettendo Locatelli per Brignola. Così è la Roma a giocare in area emiliana, sfiorando il poker prima con un tiro da fuori di Kluivert al 75' (entrato al posto di un buon Perotti), poi con destro di Under da dentro l'area quattro minuti dopo, respinti entrambi da Consigli. All'82' è poi Kolarov a provarci da dentro l'area destra, ma anche qui il portiere neroverde è attento e mette in angolo. Dzeko, entrato al posto di Schick, potrebbe fare meglio un minuto più tardi su cross di Kluivert, ma il colpo di testa del bosniaco finisce largo. Negli ultimi minuti è Di Francesco, l'attaccante del Sassuolo, ad avere l'occasione per far gol sotto gli occhi del padre, ma il tiro di prima intenzione su assist di Locatelli viene bloccato da Olsen. La Roma si rilassa troppo e così, al 90', ecco il gol della bandiera di Babacar che sempre su assist dell'ex Milan scatta sul filo del fuorigioco e trafigge con il piatto Olsen in uscita. Ma è oramai troppo tardi, perché Giacomelli deve solo fischiare la fine due minuti dopo. I giallorossi tornano convincenti, gli emiliani, invece, sono da rivedere.



ROMA-SASSUOLO 3-1

RETI: 8' pt rig. Perotti (R), 24' pt Schick (R), 15' st Zaniolo (R), 45' st Babacar (S)

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Under, Zaniolo (19' st Pastore), Perotti (23' st Kluivert); Schick (31' st Dzeko). A disposizione: Fuzato, Mirante, Karsdorp, Pellegrini, Juan Jesus, Marcano, El Shaarawy. All. Di Francesco.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Marlon, Ferrari, Lemos (1' st Lirola), Dell'Orco; Brignola (18' st Locatelli), Magnanelli, Bourabia; Djuricic (13' st Di Francesco), Berardi; Babacar. A disposizione: Satalino, Pegolo, Matri, Sensi, Peluso, Magnani, Trotta. All. De Zerbi.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste.

NOTE: Ammoniti Ferrari (S), Florenzi (R).



