Il ministro Abodi sulla “sua” Lazio: “Stadio vuoto? Malessere tifosi va rispettato”

Andrea Abodi ha parlato anche della “sua” Lazio a margine della presentazione della Viterbo Half Marathon. I biancocelesti hanno vinto le prime due partite ma domenica con il Genoa, l’Olimpico era praticamente vuoto per la protesta, annunciata e portata avanti, dei tifosi. “È del tutto evidente che il calcio senza i tifosi non può esistere e quando i tifosi fanno un passo indietro, anche dolorosamente, è un indicatore di malessere che deve essere analizzato, deve essere compreso e credo che debba essere anche un po’ rispettato”, ha spiegato il ministro dello Sport.