Moreira al Milan, visite mediche per il belga e saluti ai tifosi

Il neo acquisto del Milan Diego Moreira è sbarcato martedì mattina a Linate per iniziare la sua nuova avventura in rossonero. L’esterno belga si è quindi recato alla clinica ‘La Madonnina’ per le visite mediche di rito prima di firmare il contratto con il Milan. Sorridente e felice, Moreira si è limitato ad un breve saluto con la mano alzata allo sparuto gruppo di tifosi presenti ad acclamarlo.

Il club di Via Aldo Rossi ha raggiunto l’accordo con lo Strasburgo per l’arrivo del 22enne belga con un’operazione che supera i 40 milioni tra parte fissa e bonus, dopo che il club francese aveva rifiutato in estate l’offerta della Roma da 35 milioni più 10 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. L’esterno sinistro, che ha disputato i Mondiali 2026 con la maglia dei Diavoli Rossi, a inizio mese aveva postato sul suo profilo Instagram foto di un suo allenamento individuale, una delle quali lo ritraeva con la maglia del Milan.

Rodrigo Mora (AP Photo/Mike Stewart)

Roma, è fatta per Rodrigo Mora: il portoghese atteso oggi

Intanto la Roma ha formalmente concluso l’accordo per Rodrigo Mora con il Porto, riferisce il quotidiano portoghese A Bola, secondo cui l’intesa è stata finalizzata lunedì, ma lo scambio dei documenti e la firma dei contratti sono avvenuti nelle prime ore del mattino. A seguito di questo passaggio, il giocatore ha ricevuto l’autorizzazione dalla dirigenza del Porto per recarsi nella capitale italiana e completare il trasferimento allo Stadio Olimpico. La trattativa è stata complessa, come riportato da A Bola nei giorni scorsi, e ha previsto una formula identica a quella già utilizzata dal Porto – in quel caso per acquisti, non per cessioni – con Nehuén Pérez, Fran Navarro e Kiwior. La base iniziale del trasferimento è la cessione del 50% dei diritti sportivi di Rodrigo Mora per 25 milioni di euro, con ulteriori 2 milioni di euro legati al raggiungimento di determinati obiettivi.