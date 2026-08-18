Invasione di campo nell’amichevole Juve-Next Gen: un tifoso stende Gatti con un tackle

La tradizionale invasione di campo dei tifosi bianconeri alla fine del primo tempo della classica amichevole estiva tra la Juventus e la Next Gen, disputata lunedì allo Stadium è andata oltre i limiti. Tanto che il secondo tempo non si è neanche giocato, dopo che nella prima frazione la squadra di Spalletti era in vantaggio per 2-0 con le reti di Conceicao e McKennie: al fischio d’inizio della ripresa i supporter si sono riversati sul campo, mentre i calciatori scappavano verso gli spogliatoi, rendendo di fatto impossibile la ripresa del gioco. Non solo. Un tifoso correndo verso Gatti è scivolato e ha steso con un tackle involontario il difensore juventino.

(Photo by Marco Alpozzi/Lapresse)

La tradizione risale ai tempi di Villar Perosa con l’avvocato Agnelli

L’invasione di campo nell’intervallo dell’amichevole estiva nacque a Villar Perosa, sede del centro sportivo della squadra, negli anni ’80, quando la Juventus affrontava la squadra Primavera alla presenza del patron bianconero, l’avvocato Gianni Agnelli. Sui social un tifoso commenta: “Ricordo quando lo si faceva con l’avvocato a Villar Perosa. Invasione molto Pacifica, I calciatori che all’epoca erano campionissimi non correvano negli spogliatoi terrorizzati ma restavano in campo a stringere mani e firmare autografi. Adesso paghi il biglietto, guardi un tempo di partita, fai un invasione selvaggia dove la maggior parte dei calciatori che non sono nemmeno campioncini scappano negli spogliatoi perché non c’è educazione in niente.. Non è un discorso di essere juventino, interista o altro.. È l’educazione che non c’è più”, conclude l’utente sul web.