Yael Trepy del Cagliari in terapia intensiva, è in coma: per il calciatore un incidente in piscina

Sono ore di grande apprensione per Yael Trepy, giovane attaccante francese del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo un grave incidente in piscina. Secondo quanto ricostruito finora, Il 20enne si trovava ieri pomeriggio in una villa nella zona della Costa Smeralda quando, intorno alle 18, sarebbe finito nella parte più profonda della piscina. Trepy da quanto si apprende non sa nuotare e ha avuto difficoltà a tornare in superficie. Le persone presenti lo hanno recuperato dall’acqua e hanno immediatamente allertato il 118.A causa della gravità delle sue condizioni, il calciatore è stato intubato e trasferito d’urgenza a Sassari con l’elisoccorso. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva, dove riceve le cure necessarie.

Viene tenuto in coma farmacologico e le sue condizioni sono molto gravi.

La Tac toracica eseguita sull’attaccante ha evidenziato la presenza di una grande quantità di liquido nei polmoni, con conseguenti difficoltà negli scambi respiratori e nell’ossigenazione. La sedazione profonda consente ai medici di evitare sofferenze al giovane e di somministrare le terapie necessarie. Trepy resta sotto costante monitoraggio nel reparto di Rianimazione.

“Il club è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l’evolversi delle sue condizioni. In questo momento – si legge in una nota – ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari. Il club invita inoltre al massimo rispetto della loro privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili”.

Forza Yael, siamo tutti con te ❤️💙 pic.twitter.com/GVPu9uL4xM — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 17, 2026

Chi è Yael Trepy

Yael Fritz Junior Trepy è nato il 20 maggio del 2006 a Villeneuve Saint Georges, in Francia. L’attaccante francese si è trasferito al Cagliari nel 2022, dopo le prime esperienze nelle giovanili di Villeneuve Académie FC e Creteil Lusitanos. L’esordio in Serie A l’8 gennaio 2026 nella sfida Cremonese-Cagliari, mettendo anche a segno il gol del definitivo 2-2, il primo tra i professionisti.