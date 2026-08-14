Immobile si ritira: l’annuncio al Paris Fc

Ciro Immobile lascia il calcio. Il centravanti campano classe 1990, attualmente in forza al Paris FC, ha risolto il contratto con i francesi e si appresta a ritirarsi. Immobile, che ha legato i migliori anni della propria carriera alla Lazio, chiude con 201 reti segnate in Serie A, all’ottavo posto di sempre.

A confermare la notizia del ritiro un post del club parigino e poi anche la moglie Jessica Melena, con cui è sposato dal 2014.