Immobile si ritira: l’annuncio al Paris Fc

Ciro Immobile lascia il calcio. Il centravanti campano classe 1990, attualmente in forza al Paris FC, ha risolto il contratto con i francesi e si appresta a ritirarsi. Immobile, che ha legato i migliori anni della propria carriera alla Lazio, chiude con 201 reti segnate in Serie A, all’ottavo posto di sempre.
A confermare la notizia del ritiro un post del club parigino e poi anche la moglie Jessica Melena, con cui è sposato dal 2014.
Ciro Immobile est une légende. 👑— Paris FC (@ParisFC) August 14, 2026
Après 650 matchs, plus de 320 buts et de multiples trophées à son palmarès, Ciro Immobile met un terme à son immense carrière.
Un joueur exceptionnel qui aura marqué plusieurs générations. 💙 pic.twitter.com/tV4vNhQF5w