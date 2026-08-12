Lautaro Martinez nel mirino del Barcellona, l’indiscrezione dalla Spagna

Lautaro Martinez nel mirino del Barcellona in caso non andasse in porto l’acquisto di Julian Alvarez dall’Atletico Madrid. L’indiscrezione di calciomercato è stata riportata dal sito spagnolo El Desmarque, secondo cui la dirigenza blaugrana, guidata da Deco, continua a considerare il 26enne di Calchín come priorità assoluta ma è anche consapevole della difficoltà dell’operazione.

L’attaccante argentino desidera trasferirsi al Barcellona ma i colchoneros non sembrano affatto disposti a lasciar partire uno dei loro migliori giocatori. Per questo, secondo El Desmarque, i catalani avrebbero individuato il capitano dell’Inter come piano B. L’allenatore Hansi Flick preme per far sì che il club faccia un acquisto importante in attacco vista la partenza di Robert Lewandowski (trasferitosi al Chicago) e il probabile addio di Ferran Torres (che potrebbe approdare al Paris Saint-Germain).

Lautaro e l’Inter

Lautaro, 29 anni il prossimo 22 agosto, è il capitano dell’Inter (dove è arrivato nel 2018) e in questi ultimi anni ha raggiunto l’apice della sua carriera in termini di rendimento. La scorsa stagione ha vinto lo Scudetto e la Coppa Italia, conquistando il titolo di capocannoniere della Serie A con 17 reti. Colonna portante della squadra nerazzurra, ha un contratto fino a giugno 2029 e il valore del suo cartellino si aggira attorno agli 85 milioni di euro, secondo Transfermarkt. L’attaccante di Bahia Blanca ha più volte espresso il suo amore per l’Inter e la volontà di chiudere la carriera in nerazzurro. Sentimento ricambiato anche dalla società che ritiene Martinez un punto fermo per il club.