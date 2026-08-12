Frattesi vicino alla Lazio, cosa sappiamo

Davide Frattesi potrebbe diventare un nuovo giocatore della Lazio. Secondo il giornalista sportivo Fabrizio Romano, il centrocampista dell’Inter potrebbe approdare alla corte di Rino Gattuso con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra totale che ammonta a 15 milioni di euro. Secondo Transfermarkt, al Sassuolo (che ha incassato circa 31 milioni dalla vendita del suo cartellino) spettano 3,1 milioni di bonus legati alle presenze e alla qualificazione in Champions League e il 10% della futura rivendita.

Il 26enne, ai margini del progetto nerazzurro, con i biancocelesti potrebbe ritrovare minutaggio e magari un posto da titolare. Il suo eventuale arrivo nella Capitale, tuttavia, non passa inosservato agli occhi dei tifosi, visto che Frattesi è cresciuto nei settori giovanili sia della Lazio che della Roma e con la primavera giallorossa ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa. Il suo esordio tra i grandi, però, è avvenuto con la maglia del Sassuolo. In carriera il centrocampista classe 1999 ha giocato anche per club come Ascoli, Empoli e Monza prima di fare il salto con i neroverdi e poi con l’Inter.