Maradona, all’asta negli Usa il pallone della ‘Mano di Dio’

Diego Armando Maradona resta nel cuore degli appassionati di calcio di tutto il mondo. E ora potrebbe superare i 10 milioni di dollari il pallone utilizzato dal campione argentino nella storica sfida tra Argentina e Inghilterra ai Mondiali del 1986. Il cimelio, protagonista dell’incontro in cui l’argentino segnò un gol con la celebre ‘Mano di Dio’ e il ‘Gol del secolo’, è attualmente all’asta attraverso Heritage Auctions.

L’offerta ha già raggiunto quota 2,65 milioni di dollari, mentre la casa d’aste ha fissato una stima di almeno 10 milioni. La vendita è in programma dal 21 al 23 agosto negli Stati Uniti.