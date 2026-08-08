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domenica 9 agosto 2026

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Chelsea-Milan 3-0, brutta sconfitta per Amorim a Giacarta

Chelsea-Milan 3-0, brutta sconfitta per Amorim a Giacarta
Chelsea-Milan in amichevole a Giacarta, Indonesia, 8 agosto 2026 (AP Photo/Dita Alangkara)
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Joao Pedro e Caicedo stendono i rossoneri

Brutta sconfitta per il Milan di Ruben Amorim nell’amichevole disputata a Giacarta contro il Chelsea, che si è imposto con un netto 3-0. I blues hanno sbloccato il risultato al termine del primo tempo con un colpo di testa di Joao Pedro, lasciato colpevolmente solo in area dalla difesa rossonera. In avvio di ripresa arriva il raddoppio dei londinesi sempre con Joao Pedro, con un tocco sotto da due passi su cross preciso di Pedro Neto. Poco dopo arriva anche il tris, con un tiro al volo da fuori area di Caicedo

Chelsea-Milan, il tabellino

Marcatori: 45′ e 46′ Joao Pedro (C), 51′ Caicedo (C)

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, Fofana (92′ Sarr), Acheampong, Hato; Caicedo (85′ Watson), Lavia; Pedro Neto (58′ Quenda), Palmer (85′ Mudryk), Joao Pedro (85′ Estevao); Welbeck (58′ Jackson). Allenatore: Xabi Alonso.

Milan (3-4-2-1): Torriani; Terracciano (59′ Vladimirov), De Winter (46′ Gabbia), Pavlovic (46′ Diawara); Chukwueze (46′ Saelemaekers), Modric (46′ Musah), Comotto (46′ Jashari), Estupinan (46′ Bartesaghi); Loftus-Cheek (59′ Ricci), Leao (46′ Nkunku); Camarda (46′ Ramos). All. Amorim

Arbitro: Yamamoto

Ammoniti: Pavlovic (M)

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