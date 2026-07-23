Zidane nuovo ct Francia, verso la presentazione: ecco quando

Zinedine Zidane sta per prendere possesso della panchina della Francia, lasciata libera da Didier Deschamps dopo il quarto posto ai Mondiali 2026. Il nome del prossimo commissario tecnico della nazionale francese sarà ufficialmente svelato martedì prossimo, 28 luglio, alle 11.
La Federazione calcistica francese (Fff) ha annunciato una conferenza stampa per confermare Zidane come successore di Deschamps. Zidane dovrebbe dedicare il mese di agosto alla definizione del suo staff, prima di assumere ufficialmente l’incarico il 1° settembre, come indicato nei contratti firmati con la Federazione calcistica francese. Il debutto del campione del mondo del 1998 come allenatore della nazionale è previsto per la partita di Nations League contro la Turchia il 25 settembre.