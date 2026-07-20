Mondiali 2026, la nuova opera di Gambarin: con un trattore disegna la Coppa del Mondo

Un artista della land art del Nord Italia ha realizzato l’immagine del trofeo dei Mondiali 2026 nel suo campo nei pressi di Verona. L’artista, Dario Gambarin, ha tracciato il disegno su un terreno di circa 30.000 metri quadrati, utilizzando un trattore, un aratro e un erpice rotante. Secondo Gambarin, il trofeo raffigurato è alto circa 200 metri ed è accompagnato dalla scritta “España”, in omaggio alla nazionale che ha conquistato il titolo domenica. L’artista ha spiegato di aver dedicato l’opera “al valore universale dello sport e alla sua capacità di unire popoli e nazioni”. Gambarin ha realizzato numerose opere raffiguranti personalità politiche, religiose, culturali e storiche di rilievo, tra cui Papa Leone XIV, Papa Francesco, Barack Obama, Nelson Mandela, George Orwell, Greta Thunberg e Leonardo da Vinci.