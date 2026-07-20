Mondiali 2026, i tifosi spagnoli gioiscono a Times Square a New York

La finale del Mondiale 2026 va in scena solo a pochi chilometri, al Met Life Stadium, nel New Jersey, alle porte di New York ma i tifosi spagnoli che non sono riusciti ad assicurarsi un biglietto per la partita tra loro Nazionale e l’Argentina si riversano a Times Square, piazza simbolo della Grande Mela e diventata l’epicentro del tifo per tutto il torneo. Al fischio finale esplode la gioia dei tifosi iberici per la vittoria 1-0 contro Messi e compagni, che dà alla Roja il secondo Mondiale della propria storia.