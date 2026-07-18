Mondiali 2026, Francia-Inghilterra per il terzo posto: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ai Mondiali 2026 è il momento della finale per il terzo posto. Francia e Inghilterra, le due grandi deluse dopo le semifinali, si scontrano questa sera alle 23 italiane per la medaglia di bronzo. Gli uomini di Didier Deschamps, reduci dalla sconfitta con la Spagna, proveranno a centrare almeno il terzo gradino del podio dopo aver vinto la Coppa del Mondo nel 2018 ed essere arrivati in finale in Qatar nel 2022. I Tre Leoni cercheranno di mettersi alle spalle la batosta inflitta loro dall’Argentina, vittoriosa in rimonta per 2-1 tra le polemiche per lo striscione con la rivendicazione delle Isole Falkland (Malvinas per Buenos Aires).

Francia-Inghilterra: probabili formazioni

Francia-Inghilterra, Miami Stadium, ore 23 italiane

Francia (4-3-1-2): Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Theo Hernandez; Kanté, Rabiot; Cherki, Olise, Doué; Mbappé

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Spence, Guéhi, Konsa, O’Reilly; Mainoo, Anderson; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane

Francia-Inghilterra: dove vederla in tv

Il fischio d’inizio è fissato alle 23 italiane. Gli appassionati potranno seguire la partita in chiaro su Rai 1 dalle 22.40. Il match sarà trasmesso anche su Dazn e in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn.