Francesco Totti, 2mila api germaniche invadono la casa dell’ex Capitano: il post virale del disinfestatore

Disavventura a lieto fine per Francesco Totti, l’ex capitano della Roma ha dovuto affrontare – suo malgrado – una vera e propria invasione di api germaniche nel muro della propria abitazione nella Capitale. A raccontare l’accaduto è stato il disinfestatore che è intervenuto sul posto, Daniele Palmieri della Sos Api. E’ stato lui ha diffondere sui propri profili social la storia, dopo la chiamata di Totti. Circa 2000 api germaniche avevano colonizzato l’interno di un muro di casa Totti, con un alveare che si diffondeva all’interno della costruzione, tanto che i grandi e pericolosi insetti avevano iniziato a volare anche all’interno delle stanze dell’abitazione. “Persona umilissima – dice nel video il disinfestatore a proposito di Totti – ha sempre dato quest’impressione e me l’ha confermata. E questo vale ancora di più per un super campione”.

“Oggi intervento da Serie A. Vespe Germaniche a casa del …….. Guardate il video per scoprire chi è” – scrive Palmieri sui social. “Tra le molte chiamate, succede ogni tanto, di dover intervenire, e ancor prima la privacy dei posti e le persone va tutelata, a qualsiasi livello. La Vespa Germanica, va colonizza, accresce velocemente, ti invade casa, e non lascia scampo a nessuno. Mai avrei pensato di variare la sua casa, che onore!”.

Nel video si vedono immagini dell’intervento di disinfestazione intervallati da momenti di Totti con la maglia della Nazionale, con il gol all’Australia del Mondiale 2006. “Hai salvato il Capitano” è uno dei numerosi commenti apparsi sotto il post condiviso da Palmieri.