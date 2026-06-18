Mondiali 2026, le partite di oggi: orari, probabili formazioni e dove vederle in tv

Per Repubblica Ceca e Sudafrica è già tempo di verdetti

Ai Mondiali 2026 oggi, 18 giugno, sono in programma quattro partite per l’ottava giornata della competizione. Comincia il secondo turno, che vedrà scendere in campo per prime Repubblica Ceca e Sudafrica, entrambe a 0 punti nel gruppo A dopo l’esordio con le sconfitte, rispettivamente, contro Corea del Sud e Messico e quindi già impegnate in un match da dentro o fuori: chi perde è quasi certo di salutare il Mondiale. A seguire per il gruppo B in campo la Svizzera contro la Bosnia di Edin Dzeko, giustiziera dell’Italia ai playoff. Qui la situazione è più equilibrata, tutte le squadre sono a 1 punto dopo i pareggi all’esordio, e dopo Svizzera-Bosnia sarà la volta di Canada-Qatar. Infine ultimo match di giornata l’altro del gruppo A, tra le due nazionali che hanno vinto all’esordio, Messico e Corea del Sud, e che quindi con un’altra vittoria si garantirebbero il passaggio ai sedicesimi.

Mondiali 2026, le partite di oggi

Ore 18: Repubblica Ceca – Sudafrica (Gruppo A)

Ore 21: Svizzera – Bosnia (Gruppo B)

Ore 24: Canada – Qatar (Gruppo B)

Ore 3: Messico – Corea del Sud (Gruppo A)

Repubblica Ceca-Sudafrica: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Repubblica Ceca-Sudafrica è in programma oggi, 18 giugno, alle 18 ora italiana ad Atlanta. Il match sarà disponibile in diretta e in esclusiva su Dazn. Ecco le probabili formazioni:

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny; Sadilek, Hlozek; Schick.

Sudafrica (4-1-4-1): Williams; Sibisi, Okon, Mbokazi; Mudau, Mokoena, Rayners, Adams; Appollis, Foster.

Svizzera-Bosnia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Svizzera-Bosnia è in programma oggi, 18 giugno, alle 21 ora italiana al SoFi Stadium di Inglewood. Il match sarà visibile in diretta su Dazn e Rai1, e disponibile anche in streaming su RaiPlay. Ecco le probabili formazioni:

Svizzera (4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Vargas, Embolo.

Bosnia (4-4-2): Vasilj; Dedic, Hadzikadunic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Lukic.

Canada-Qatar: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Canada-Qatar è in programma a mezzanotte ora italiana al BC Place di Vancouver. La partita sarà visibile su Dazn.

Ecco le probabili formazioni:

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, DeFougerolles, Cornelius, Larye; Ahmed, Kone, Eustaquio, Millar; J. David, Larin.

Qatar (4-3-3): Abunada; Al Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Al Amin; Laye, Fathi, Gaber; Edmilson, Abdurisag, Afif.

Messico-Corea del Sud: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Messico-Corea del Sud è in programma nella notte italiana, alle 3, all’Estadio Akron di Guadalajara e sarà visibile in streaming su Dazn.

Ecco le probabili formazioni:

Messico (4-3-3): Rangel; Sanchez, Alvarez, Vasquez, Gallardo; Mora, Lira, Fidalgo; Alvarado, Raul Jimenez, Quinones.

Corea del Sud (3-4-2-1): Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Lee Ki-hyuk; Lee Tae-seok, Paik Seung-ho, Hwang In-beom, Seool Young-woo; Lee Kang-in, Lee Jae-sung; Son Heung-min.