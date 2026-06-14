Mondiali 2026, migliaia a Copacabana per vedere Brasile-Marocco

Migliaia di tifosi si sono radunati sabato sera sull’iconica spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro per seguire la partita d’esordio del Brasile ai Mondiali 2026 contro il Marocco. I tifosi hanno riempito il lungomare, dove sono stati allestiti maxischermi pubblici, indossando le maglie della nazionale e sventolando bandiere brasiliane.

La Seleção guidata da Carlo Ancelotti, cinque volte campione del mondo, ha subito il gioco del Marocco nella prima parte della partita e ha avuto bisogno del gol di Vinícius Júnior al 32° minuto per ottenere un pareggio per 1-1.