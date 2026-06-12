Juventus, Comolli lascia. Giovanni Carnevali sarà il nuovo ad

Novità in casa Juventus. Arriva l’ufficialità dell’addio di Damien Comolli: il dirigente lascia i bianconeri dopo un solo anno. Al suo posto, nel ruolo di amministratore delegato e direttore generale, arriverà Giovanni Carnevali, per anni al Sassuolo.

La fine del rapporto tra Comolli e la Juventus è stata annunciata con una nota del club, che ha specificato come la scelta sia frutto di un “comune accordo” con la società, che lo ha ringraziato “per l’impegno profuso durante la sua esperienza, augurandogli le migliori soddisfazioni per il futuro”. Il Consiglio di amministrazione ha quindi “deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevali”, affidandogli la guida manageriale della società “con l’obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale bianconero”.

“Dirigente tra i più apprezzati del panorama sportivo, Giovanni porta in Juventus un patrimonio di rilevante capacità manageriale. Uomo di calcio per vocazione e passione, Giovanni ha dedicato la sua vita professionale a questo settore, maturando esperienze e acquisendo responsabilità sempre più rilevanti, che gli hanno consentito di sviluppare una conoscenza completa delle dinamiche che governano il calcio moderno e delle prospettive di evoluzione”, si legge nella nota firmata dalla Juventus. “In particolare, nel corso della sua carriera, ha contribuito in modo determinante alla crescita e all’affermazione del Sassuolo Calcio, diventato nel tempo un esempio riconosciuto per sostenibilità, innovazione, valorizzazione dei talenti e capacità di creare valore, dentro e fuori dal campo. In qualità di Consigliere di Lega Serie A ha inoltre contribuito ai principali tavoli di confronto dedicati all’evoluzione e alla crescita del calcio professionistico italiano”.

Carnevali: “Juventus club ricco di storia e identità, orgoglioso e onorato”

“Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo Club ricco di storia e identità”. Sono le prime parole di Giovanni Carnevali, nominato dal Cda della Juventus nuovo amministratore delegato e direttore generale del club. “Ringrazio la Società, l’azionista di maggioranza e John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l’impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi”, ha aggiunto l’ex dirigente del Sassuolo. “Insieme a tutte le componenti della Società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale nel rispetto della storia del Club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri”.

Comolli: “Grazie per l’opportunità di lavorare per un club così prestigioso”

I have decided to step down from my position of Chief Operating Officer of Juventus FC with immediate effect.

I would like to thank John Elkann and Exor for giving me the opportunity to work for this amazing football club.

I would also like to thank my colleagues at the club for… — Damien Comolli (@DamienJComolli) June 12, 2026

“Ho deciso di lasciare il mio incarico di Chief Executive Officer di Juventus Football Club con effetto immediato. Desidero ringraziare John Elkann ed Exor per avermi offerto l’opportunità di lavorare per questo prestigioso Club”. Così Damien Comolli ha voluto ringraziare e indirizzare un saluto a tutta la famiglia juventina, dopo le sue dimissioni da amministratore delegato del club. “Vorrei inoltre ringraziare tutti i colleghi della Juventus per il loro impegno, la loro professionalità e la loro dedizione, augurando a tutte le Squadre femminili e maschili le migliori soddisfazioni per la stagione che sta per iniziare. Un ringraziamento speciale va infine ai tifosi bianconeri per il loro incredibile sostegno. Sono loro a rendere questo Club un luogo davvero unico e speciale”, ha aggiunto il manager francese nel suo messaggio di commiato.