Florentino Perez fa impazzire il Real Madrid: “150 milioni per un calciatore di una top della Champions”

Florentino Perez vuole far sognare – ancora – i tifosi del Real Madrid. Il presidente delle Merengues è candidato – contro l’imprenditore Enrique Riquelme – per essere rieletto alla guida del club e, come ogni campagna elettorale vuole, sono arrivate anche le roboanti promesse agli elettori. Se il suo avversario ha infatti dichiarato che porterà Haaland in Spagna in caso di vittoria alle elezioni, Perez a risposto alzando la posta: “Farò un’offerta a una squadra di vertice della Champions League per un grande giocatore, si tratterebbe della cifra più alta mai pagata dal Real Madrid per un nuovo calciatore. Almeno 150 milioni”.

Comunicación de la Junta Electoral del Real Madrid a las dos candidaturas sobre el voto por correo. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 3, 2026

Sul web si inseguono le speculazioni, con migliaia di utenti che si sono lanciati a disegnare l’identikit del possibile nuovo ‘galacticos’. Perez ha anche aggiunto che si tratta di un centrocampista o di un attaccante, di un calciatore che non gioca in Premier League e che non si tratta né di Olise né di Doku. Intanto, in attesa dell’offerta che dovrebbe essere presentata il prossimo martedì, il Real Madrid si è assicurata il difensore del Liverpool Konatè e l’esterno olandese dell’Inter Dumfries, oltre a José Mourinho (che dipende dalla vittoria o meno di Florentino Perez) ‘liberato’ dal Benfica.