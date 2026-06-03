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mercoledì 3 giugno 2026

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Vlahovic, niente accordo con la Juve: via a parametro zero

Vlahovic, niente accordo con la Juve: via a parametro zero
Dusan Vlahovic nel match contro il Lecce (Foto Giovanni Evangelista/LaPresse)
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Nulla di fatto nell’incontro di stamattina

Non c’è l’accordo tra la Juventus e Dusan Vlahovic. La società e il giocatore si separeranno a fine stagione. Le parti non hanno infatti trovato un accordo per il rinnovo del contratto dell’attaccante serbo in scadenza il 30 giugno.

Questa mattina alla Continassa è andato in scena un incontro tra il centravanti e la dirigenza bianconera che non ha portato alla fumata bianca. Secondo quanto si è appreso, le richieste del calciatore serbo e del suo entourage non erano in linea con quelle messe sul piatto dal club bianconero. Per questo “in assoluta serenità” si è deciso per la separazione. Vlahovic andrà quindi via a parametro zero e dal 1° luglio potrà firmare per qualsiasi squadra quest’estate.

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