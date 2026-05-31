Mondiali di calcio 2026, Kluivert: “Orgoglioso di Curaçao. Entrati nella storia del calcio”

Curaçao non è soltanto una delle qualificazioni più sorprendenti ai Mondiali 2026, ma il simbolo di una storia calcistica capace di superare confini geografici, limiti strutturali e ogni previsione tecnica. Lo ha dichiarato Patrick Kluivert, parlando in esclusiva all’emittente turca TRT Spor, raccontando emozioni, orgoglio e prospettive legate alla storica qualificazione di Curaçao ai Mondiali 2026. Con circa 185.000 abitanti, l’isola caraibica ha raggiunto un traguardo storico: la partecipazione alla fase finale del torneo più prestigioso del calcio mondiale.

Tra le voci più emozionate c’è quella di Patrick Kluivert, che ha seguito da vicino l’evoluzione del progetto. “Nel 2015 ho contribuito a costruire le basi della Nazionale di Curaçao. Mia madre è originaria dell’isola, conosco molto bene il Paese e i giocatori”, ha dichiarato l’ex attaccante olandese. Kluivert ha sottolineato la crescita costante della selezione caraibica, frutto di un percorso lungo e strutturato. “Qualificarsi è un risultato straordinario. Curaçao è uno dei Paesi più piccoli ad aver mai raggiunto un Mondiale e sono molto orgoglioso di ciò che hanno realizzato”, ha aggiunto.



Guardando al torneo, l’ex stella del calcio mondiale mantiene realismo ma anche fiducia: “Nessuno si aspetta miracoli, ma questa squadra lotterà con determinazione. Questo è il bello del calcio e sono felice per loro”.



Il pass decisivo è arrivato al termine di una sfida tesa contro la Giamaica, chiusa sullo 0-0 dopo un episodio destinato a fare storia: un rigore inizialmente assegnato e poi annullato dal VAR nei minuti finali. Quel risultato ha consegnato a Curaçao una qualificazione storica, rendendola la nazione più piccola, per popolazione e dimensioni, mai approdata a un Mondiale. Alla base del successo c’è un progetto tecnico costruito negli anni, guidato dall’esperienza internazionale di Dick Advocaat. La nazionale ha saputo valorizzare la diaspora curacense nei Paesi Bassi, integrando giocatori formati nei club europei ma legati alle proprie origini. Un modello basato su identità, organizzazione e resilienza che ha trasformato una piccola realtà in una squadra competitiva a livello Concacaf.

In questo contesto si inserisce l’evento esclusivo di Houston, in programma il 14 giugno, uno degli appuntamenti più prestigiosi legati al percorso mondiale di Curaçao. Non una semplice celebrazione, ma un incontro internazionale riservato a istituzioni, dirigenti sportivi, media globali e grandi protagonisti del calcio mondiale.

Secondo le indiscrezioni, tra gli ospiti potrebbero figurare leggende come Wesley Sneijder, Ruud Gullit, Edgar Davids e Clarence Seedorf, insieme a rappresentanti Fifa e Concacaf e figure di rilievo del panorama diplomatico e sportivo internazionale.

Un format esclusivo, pensato come spazio di networking e confronto tra il mondo dello sport e quello istituzionale, in un contesto altamente selezionato. Houston diventerà così il punto d’incontro tra storia e futuro del calcio mondiale, celebrando non solo la qualificazione di Curaçao, ma anche l’evoluzione di uno sport sempre più globale. Oggi Curaçao rappresenta molto più di una sorpresa: è la dimostrazione che nel calcio moderno anche le nazioni più piccole possono raggiungere il palcoscenico più grande del mondo.