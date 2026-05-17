Il Napoli si impone per 3-0 in casa del Pisa nella 37esima giornata di Serie A e conquista la matematica certezza di giocare la prossima Champions League con un turno di anticipo sulla fine del campionato. Gara senza storia tra due squadre con differenti motivazioni, i toscani già retrocessi di fatto non oppongono resistenza. Azzurri pericolosi in avvio con Elmas in mischia su angolo. Dopo 21′ il Napoli passa con McTominay, bravo a battere il portiere con un destro preciso dal limite su sponda di Hoijlund. Decimo gol in campionato per lo scozzese. Azzurri vicini anche al raddoppio con il solito Alison Santos, secondo gol che arriva al 27′ con un colpo di testa di Rrahmani su calcio d’angolo. Prima dell’intervallo su in errore di Buongiorno, Pisa vicino al gol con Moreo. Il secondo tempo è una pura formalità per il Napoli, che sfiora più volte il terzo gol che arriva solo al 92′ firmato da Hoijlund.
Il Napoli passa 3-0 a Pisa ed è in Champions League
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I partenopei matematicamente nell’Europa che conta