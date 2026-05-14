L’Inter stende la Lazio e vince la Coppa Italia 2026, la festa in campo – Le foto

L‘Inter batte la Lazio in finale e conquista la Coppa Italia 2026. I nerazzurri si tratta del decimo successo nella storia di questa competizione. La squadra di Chivu ha vinto all’Olimpico di Roma per 2-0 grazie a un autogol di Marusic al 14′ e al raddoppio di Lautaro Martinez al 35′. Al termine della partita è esplosa la festa in campo dell’Inter, culminata con la cerimonia di premiazione e la consegna della coppa.