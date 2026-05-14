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giovedì 14 maggio 2026

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L’Inter stende la Lazio e vince la Coppa Italia 2026, la festa in campo – Le foto

L’Inter stende la Lazio e vince la Coppa Italia 2026, la festa in campo – Le foto
I giocatori dell’Inter festeggiano al termine della partita di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 tra Lazio e Inter allo Stadio Olimpico di Roma (Foto di Stefano Nicoli/LaPresse)
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L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu e Javier Zanetti festeggiano durante la finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 tra Lazio e Inter allo Stadio Olimpico di Roma (Foto di Stefano Nicoli/LaPresse)
Il proprietario della Lazio Claudio Lotito e il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta durante la finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 tra Lazio e Inter allo Stadio Olimpico di Roma (Foto di Stefano Nicoli/LaPresse)
Niccolò Barella, Federico Dimarco e Lautaro Martínez festeggiano al termine della finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 tra Lazio e Inter allo Stadio Olimpico di Roma (Foto di Stefano Nicoli/LaPresse)
Petar Sucic esulta al termine della finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 tra Lazio e Inter allo Stadio Olimpico di Roma (Foto di Stefano Nicoli/LaPresse)
Lautaro Martinez festeggia al termine della finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 tra Lazio e Inter allo Stadio Olimpico di Roma (Foto di Alfredo Falcone/LaPresse)
Xavier Zanetti durante la finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 tra Lazio e Inter Milano allo Stadio Olimpico di Roma (Foto di Alfredo Falcone/LaPresse)
Chivu e Lautaro Martinez si abbracciano dopo la finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 tra Lazio e Inter (Foto di Alfredo Falcone/LaPresse)
Cerimonia di premiazione dell'Inter durante la finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 tra Lazio e Inter (Foto di Alfredo Falcone/LaPresse)
Cerimonia di premiazione dell'Inter durante la finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 tra Lazio e Inter (Foto di Alfredo Falcone/LaPresse)
I giocatori dell'Inter e il presidente del club Giuseppe Marotta festeggiano al termine della finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 tra Lazio e Inter allo Stadio Olimpico di Roma (Foto di Stefano Nicoli/LaPresse)
Cerimonia di premiazione dell'Inter durante la finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 tra Lazio e Inter (Foto di Alfredo Falcone/LaPresse)
Lautaro Martinez dell'Inter esulta durante la finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 tra Lazio e Inter allo Stadio Olimpico di Roma

L‘Inter batte la Lazio in finale e conquista la Coppa Italia 2026. I nerazzurri si tratta del decimo successo nella storia di questa competizione. La squadra di Chivu ha vinto all’Olimpico di Roma per 2-0 grazie a un autogol di Marusic al 14′ e al raddoppio di Lautaro Martinez al 35′. Al termine della partita è esplosa la festa in campo dell’Inter, culminata con la cerimonia di premiazione e la consegna della coppa.

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