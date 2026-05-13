Derby Roma, Sarri: “Alle 12 io non gioco”

“Il derby? La mia sensazione è che lunedì vengo, domenica ci vengano loro a giocare. Se fossi il presidente non presenterei nemmeno la squadra, tanto a questo punto prendiamo 1 punto di penalizzazione e chiudiamo”. E’ durissimo l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ai microfoni di Mediaset, dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l’Inter, a proposito della programmazione del derby della Capitale in programma nel weekend e di cui al momento non si sa ancora quando si giocherà. “Gli errori clamorosi li ha fatti la Lega Serie A, che a Torino ha messo il derby durante le Atp Finals e qui il derby durante gli Internazionali. Ora bisogna rimediare, ma il prefetto è stato chiarissimo“, ha aggiunto. “Non è calcio far giocare a maggio a mezzogiorno quattro squadre che si stanno giocando 70-80 milioni”, ha concluso Sarri con riferimento al fatto che per la contemporaneità insieme al derby di Roma dovrebbero essere spostate anche altre quattro partite.