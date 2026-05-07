Beccalossi, Marco Zambelli: "L'umiltà lo ha sempre contraddistinto"

Marco Zambelli, ex calciatore del Brescia e oggi allenatore delle giovanili della squadra lombarda, era alla camera ardente di Evaristo Beccalossi, l’ex campione dell’Inter morto a 69 anni. “È una di quelle persone che resterà in eterno, il suo ricordo resterà sempre, credo che questo definisca il tutto. Per l’artista e l’uomo che è stato. È restato negli spogliatoi anche negli anni dopo il suo ritiro, quello che l’ha contraddistinto è stata sempre la sua umiltà. Questa è la motivazione per cui un fiume di gente lo sta salutando”.