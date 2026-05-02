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sabato 2 maggio 2026

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La Roma femminile è campione d’Italia

La Roma femminile è campione d’Italia
La formazione titolare della Roma, 6 settembre 2025 (Photo by Fabrizio Corradetti/LaPresse)
Benedetta Mura
Benedetta Mura
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Le giallorosse vincono il terzo Scudetto della loro storia

La Roma femminile batte la Ternana 2-0 e vince il terzo Scudetto della sua storia con due giornate di anticipo dalla fine del campionato di Serie A. Le giallorosse hanno trionfato grazie alla doppietta della capitana Manuela Giugliano (25′ e 71′) allo Stadio delle Tre Fontane della Capitale. La squadra guidata dall’allenatore Luca Rossettini sale quindi a quota 49 punti, a +6 dall’Inter seconda.

La classifica di Serie A

  1. Roma 49
  2. Inter 43
  3. Juventus 35
  4. Napoli 30
  5. Milan 29
  6. Lazio 27
  7. Fiorentina 27
  8. Como 26
  9. Sassuolo 17
  10. Parma 16
  11. Ternana 14
  12. Genoa 10
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