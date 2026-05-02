Home > Calcio > La Roma femminile è campione d’Italia

La Roma femminile batte la Ternana 2-0 e vince il terzo Scudetto della sua storia con due giornate di anticipo dalla fine del campionato di Serie A. Le giallorosse hanno trionfato grazie alla doppietta della capitana Manuela Giugliano (25′ e 71′) allo Stadio delle Tre Fontane della Capitale. La squadra guidata dall’allenatore Luca Rossettini sale quindi a quota 49 punti, a +6 dall’Inter seconda.

La classifica di Serie A