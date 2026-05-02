La Roma femminile è campione d’Italia

La Roma femminile batte la Ternana 2-0 e vince il terzo Scudetto della sua storia con due giornate di anticipo dalla fine del campionato di Serie A. Le giallorosse hanno trionfato grazie alla doppietta della capitana Manuela Giugliano (25′ e 71′) allo Stadio delle Tre Fontane della Capitale. La squadra guidata dall’allenatore Luca Rossettini sale quindi a quota 49 punti, a +6 dall’Inter seconda.
La classifica di Serie A
- Roma 49
- Inter 43
- Juventus 35
- Napoli 30
- Milan 29
- Lazio 27
- Fiorentina 27
- Como 26
- Sassuolo 17
- Parma 16
- Ternana 14
- Genoa 10