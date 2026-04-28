Psg-Bayern Monaco, oggi la semifinale di Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla

Psg-Bayern Monaco si gioca oggi, martedì 28 aprile 2026 al Parco dei Principi: in palio la semifinale d’andata della Champions League. I parigini sono reduci dalla doppia vittoria contro il Liverpool, mentre i bavaresi hanno eliminato il Real Madrid al termine di una doppia sfida di livello altissimo. Dall’altra parte del tabellone, domani si incontreranno Arsenal e Atletico Madrid. All’orizzonte c’è la finale di Budapest del prossimo 30 maggio.

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Il Bayern è già campione di Germania

Clamorosa rimonta del Bayern Monaco, già campione di Germania, che va sotto 3-0 con il Mainz nel match valido per la 31/a giornata di Bundesliga ma rimonta nella ripresa imponendosi alla fine con il punteggio di 4-3. Dopo le reti nel primo tempo di Kohr, Nebel e Becker, nella ripresa i bavaresi fanno entrare qualche titolare tenuto a riposo in vista della semifinale di Champions League e si scatenano rimontando i padroni di casa grazie alle reti di Jackson, Olise, Musiala e Kane. Nelle altre partite disputate nel pomeriggio colpo esterno del Bayer Leverkusen che vince 2-1 a Colonia e balza al quinto posto, a meno uno dallo Stoccarda attualmente quarto. Decisiva la doppietta dell’ex attaccante della Roma Schick, tardivo il gol di Waldschmidt. L’Heidenheim supera 2-0 il St. Pauli e torna in corsa per la salvezza, pareggi infine in Wolfsburg-Borussia Monchengladbach (0-0) e Augsburg-Eintracht Francoforte (1-1).

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Luis Enrique: “Nessuno è migliore di noi”

Alla vigilia della partita, il tecnico del Psg Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa: “È una partita attraente per tutti i tifosi, tra due squadre che stanno disputando un’ottima stagione. Anche le statistiche difensive contano, e anche in questo caso sono le due migliori squadre d’Europa. In termini di regolarità, il Bayern è leggermente al di sopra di noi. Ma come squadra, siamo qui, nessuno è migliore di noi. L’ho detto già all’inizio della stagione, dopo la fase a gironi. Abbiamo molto rispetto per le grandi squadre, come il Liverpool o il Chelsea, e ne avremo anche per il Bayern Monaco”.

Psg-Bayern Monaco: orario, probabili formazioni e dove vederla

Ecco le probabili formazioni:

Psg (4-3-3) Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Mayulu, Zaire-Emery; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

Bayern Monaco (4-2-3-1) Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. All. Kompany

L’orario della partita è quello canonico per le sfide serali europee delle 21. Il match sarà trasmesso sui canali di Sky Sport e in streaming su Now Tv e SkyGo.