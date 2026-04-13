Morto Dominic Frimpong: il calciatore ucciso nell’assalto al bus della sua squadra

La Federazione calcistica del Ghana (GFA) ha comunicato che il calciatore Dominic Frimpong è stato ucciso in seguito a un attacco subito dall’autobus della sua squadra, il Berekum Chelsea, da parte di presunti rapinatori armati.

La nota con cui la Federazione calcistica del Ghana ha espresso cordoglio per la morte del giovane Frimpong. (Foto: GFA)

L’incidente è avvenuto domenica, mentre il team rientrava da una partita della Ghanaian Premier League contro il Samartex FC. Un comunicato del club ha affermato che uomini mascherati e armati hanno iniziato a sparare contro l’autobus, costringendo giocatori e staff a fuggire nella boscaglia vicina. Un giocatore è rimasto ferito e sta ricevendo cure mediche. La GFA prevede di rafforzare le misure di sicurezza per le squadre che viaggiano per le competizioni nazionali.