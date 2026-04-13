Morto Dominic Frimpong: il calciatore ucciso nell’assalto al bus della sua squadra

La Federazione calcistica del Ghana (GFA) ha comunicato che il calciatore Dominic Frimpong è stato ucciso in seguito a un attacco subito dall’autobus della sua squadra, il Berekum Chelsea, da parte di presunti rapinatori armati.
L’incidente è avvenuto domenica, mentre il team rientrava da una partita della Ghanaian Premier League contro il Samartex FC. Un comunicato del club ha affermato che uomini mascherati e armati hanno iniziato a sparare contro l’autobus, costringendo giocatori e staff a fuggire nella boscaglia vicina. Un giocatore è rimasto ferito e sta ricevendo cure mediche. La GFA prevede di rafforzare le misure di sicurezza per le squadre che viaggiano per le competizioni nazionali.