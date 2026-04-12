Union Berlino, svolta storica: Marie-Louise Eta prima allenatrice in Bundesliga

Svolta storica in Germania e nel calcio europeo: l’Union Berlino ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Marie-Louise Eta, che diventa la prima allenatrice donna a guidare una squadra maschile in Bundesliga. La decisione arriva nel pieno della lotta salvezza, con il club impegnato a evitare la retrocessione nelle ultime giornate di campionato.

+++ Neue Kraft für den Endspurt: Marie-Louise #Eta übernimmt +++



Die Profimannschaft der Männer wird die Schlussphase der Saison und den Kampf um den Klassenerhalt unter der Leitung von Marie-Louise Eta angehen, bisherige Trainerin der U19-Junioren und künftige Cheftrainerin der… pic.twitter.com/5w84jM4kyu — 1. FC Union Berlin (@fcunion) April 11, 2026

Esonero Baumgart dopo la sconfitta con l’Heidenheim

Il cambio in panchina è stato deciso dopo la pesante sconfitta per 3-1 contro l’FC Heidenheim, ultimo in classifica. L’Union ha sollevato dall’incarico l’allenatore Steffen Baumgart insieme ai suoi collaboratori Danilo de Souza e Kevin McKenna. L’annuncio ufficiale è arrivato poco prima della mezzanotte, segnando una svolta drastica nella gestione tecnica del club.

Marie-Louise Eta, un primato nel calcio europeo

Eta, 34 anni, era già entrata nella storia nel 2023 come prima donna viceallenatrice in Bundesliga e nei principali cinque campionati europei. Più recentemente aveva guidato la formazione Under 19 maschile del club e avrebbe dovuto assumere la guida della squadra femminile nella prossima stagione. Ora avrà invece il compito di condurre la prima squadra maschile per le ultime cinque partite decisive della stagione.

Obiettivo salvezza: cinque gare per restare in Bundesliga

La situazione in classifica resta delicata: l’Union occupa l’11ª posizione su 18 squadre, con un margine ridotto sulla zona retrocessione. La sconfitta contro l’Heidenheim ha lasciato la squadra con soli sette punti di vantaggio sul FC St. Pauli, attualmente coinvolto nella lotta per non retrocedere. “Il girone di ritorno è stato deludente e la situazione è ancora precaria. Abbiamo bisogno urgente di punti”, ha dichiarato il direttore sportivo Horst Heldt.

Crisi di risultati e cambio immediato

Il club ha spiegato che le prestazioni recenti non lasciavano presagire un’inversione di tendenza con l’assetto tecnico precedente, con appena due vittorie nelle ultime 14 partite. Il prossimo impegno sarà contro il VfL Wolfsburg, un’altra squadra coinvolta nella corsa salvezza. Una scelta forte, dunque, quella dell’Union Berlino, che punta su una svolta storica per provare a mantenere la categoria nelle ultime decisive giornate di Bundesliga.